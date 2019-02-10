السعودية | حرس الحدود يعلن إحباط محاولات تهريب (1202) كجم من مادة الحشيش المخدر خلال شهر جمادى الأول

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:32 مساءً, 10 فبراير 2019 م

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أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1202) كجم ،من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً ، بينهم (40) من الجنسية الأثيوبيةو (10) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و (2) من الجنسية الصومالية ومتهم واحد سعودي الجنسية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.