شكرا لقرائتكم طيران ناس الناقل الجوي الرسمي لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن مشاركته كناقل جوي رسمي في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته التاسعة، والذي سيقام في فندق جدة هيلتون من 13 إلى 15 فبراير 2019.

وتأتي رعاية ومشاركة “طيران ناس” في المعرض تأكيداً على تعزيز التواصل مع ضيوفه وشركائه في صناعة الطيران والسياحة والسفر.

وفي هذا الصدد قال موسى بحري نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي في طيران ناس: «إن هذه الرعاية تؤكد التزام طيران ناس بدعم وتطوير قطاع السفر والسياحة في المملكة من خلال المعارض والمؤتمرات المختصة بالسياحة والسفر».

وأكد على أهمية هذا المعرض كونه يستقطب الكثير من الزوار المتخصصين والمهتمين، حيث يعد معرض جدة للسفر والسياحة أحد أكبر وأهم الفعاليات في سوق السفر والسياحة، ونحرص في طيران ناس على التواجد في هذا الحدث لتعزيز دورنا كناقل وطني سعودي والتي سوف تمكننا من التعريف عن أحدث الخيارات والعروض للسفر وإطلاق وجهات جديدة ومباشرة لصيف 2019″.

يذكر أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر يعرض مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، والمزارات السياحية الرائعة، وتقنيات السفر، والسياحة العلاجية والتعليمية، إضافة إلى مقدمي خدمات السياحة والسفريات، وكما يقدم فرصة فريدة للمستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بينهم لتبادل الخبرات والخدمات والقيام بالأعمال التجارية، وأيضا لتسويق خدماتهم للزوار بشكل مباشر.

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