استعلم عن تاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر

يبحث الكثير من المغتربين المقيمين فى المملكة العربية السعودية عن تاريخ إنتهاء الإقامة، وتُعد الأمور المتعلقة بالإقامة هي أبرز المواضيع التى يهتم بها المغترب، ونحن فى هذه المقالة فى موقعنا “نجوم مصرية” نتحدث بالتفصيل عن كافة الخطوات التي يجب على المقيم فى الأراضى السعودية أن يتبعها لكى يعرف المعلومات الخاصة بظروف إقامته من انتهاء الصلاحية وتجديد وغيره، وهذا ليس أول مقال نكتبه فى هذا الشأن لعلمنا بأهمية هذا الموضوع لكل مغترب مقيم فى السعودية، ولذلك نكتب لكم هذا المقال لنتعرف معاً بالخطوات كيفية معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة، فإلى نص المقال.

تاريخ انتهاء الإقامة

يُمكنك تنزيل وتحميل تطبيق أبشر على هاتفك الجوال لمعرفة كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يُمكنك الإستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة عبر منظومة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، كل ما يتوجب عليك فعله أن تتبع معنا قائمة الخطوات التالية:

عليك تسجيل الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية السعودية .

. عندما تضغط على القائمة الرئيسية ستظهر لك أيقونات كثيرة اختر منها أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

اختر من الخدمات التى أمامك خدمة الإستعلام عن الإقامة.

ادخل بياناتك من رقم الإقامة والرمز المرئى.

أنت الآن تعرف كافة المعلومات عن موقف إقامتك وتاريخ إنتهاء الإقامة وصلاحيتها.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت