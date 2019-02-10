موقع نظام نور ورابط تسجيل ولي أمر جديد برقم الهوية

التسجيل في نظام نور المركزى للعام 1440 تم فتحه من قبل وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية في أوائل شهر يناير الماضى والذى سوف يستمر إلى منتصف شهر إبريل القادم وفقاً للخطة الزمنية التى وضعتها الوزارة لتسجيل الطلاب الجدد السعوديين والغير سعوديين .

هذا ويتيح موقع نظام نور المركزى noor.moe.gov.sa إمكانية التسجيل الإلكترونى للطلاب الجدد المتقدمين للصف الأول الإبتدائي من خلال أولياء أمورهم عن طريق إنشاء حساب جديد برقم الهوية وإتباع الإرشادات المقدمة من الموقع لإتمام عملية التسجيل , وقد تحدد موعد 6 يناير بدء تسجيل الطلاب السعوديين لــ نظام نور وحتى الحادى والعشرين من شهر سبتمبر القادم , وفيما يخص الغير سعوديين “الأجانب” الراغبين للتسجيل فى نظام نور و الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي بالمملكة فقد تقرر فتح باب التسجيل لهم فى الـ 24 من شهر مارس , وبالنسبة أيضاً للطلاب الغير سعوديين والذين يشغل أولياء أمورهم وظائف القطاع الخاص السعودى فيمكنهم التسجيل فى نظام نور 1440 بدءاً من يوم الـ 7 من شهر ابريل القادم , وتحدد موعد الثامن عشر من شهر أغسطس القادم لتسجيل الطلاب السعوديين خريجي الروضة للمدارس الأهلية والأجنبية التي تعمل تحت معايير البرامج الدولية .