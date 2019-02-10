الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر

نكتب هذا المقال لكل من يقيم فى المملكة العربية السعودية عن الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وقد قامت السعودية بتوفير طرق عديدة حديثة للتسهيل على كل المقيمين فيها فى الإستعلام عن موقف إقامتهم سارى أم منتهى وكيفية تجديده، وكل هذا تستطيع فعله مع نظام ابشر، فقط يتطلب الوضع أن تدخل إلى الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، ونستعرض معكم خلال هذه المقالة طريقة الدخول إلى الموقع وجلب البيانات عن الإقامة وصلاحيتها وتجديدها، ونحن فى “نجوم مصرية” كما عودناكم نهتم بكل الأمور التى تخص المغتربين والمقيمين فى الأراضى السعودية ونوضح لهم فى هذا المقال طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية عن طريق نظام ابشر الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين فى السعودية، وتقدم وزارة الداخلية هذا الدور فى ضوء إيمانها بأن من حق كل مقيم فى المملكة أن يعرف كل الأمور التى تخص إقامته وتجديدها، ولهذا نوضح لكم عن طريق خطوات بسيطة كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع ابشر كالتالى:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. اضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة الإستعلامات الإلكترونية.

اختر منها خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

يتطلب منك إدخال رقم الإقامة ثم الرمز المرئي.

تظهر لك الآن نتيجة طلبك إما الإقامة سارية أو منتهية تحتاج إلى تجديد.

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