شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية»: أمطار رعدية متوسطة إلى خفيفة.. و «المدني» يحذر من بطون الأودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) تصوير: سامي الغامدي

شهدت المنطقة الشرقية أمطارا خفيفة إلى متوسطة منذ مساء أمس (السبت) و استمرت حتى اليوم (الأحد)، فيما لم تشهد الطرقات الرئيسية تجمعات للمياه كبيرة، مما ساهم في انسيابية الحركة المرورية.

وقالت الهيئة العامة للارصاد و حماية البيئة في تنبيه متقدم إن الأمطار تبدأ في الساعة الثامنة من مساء السبت و تستمر حتى العاشرة من مساء «الأحد»، مبينة، أن الأمطار تشمل الدمام و الخبر و الظهران و الجبيل و الأحساء و الخفجي و الأجزاء المجاورة لها، واصفة الأمطار كونها رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الفقية.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبد الهادي بن علي الشهراني أنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم عن استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على كل من مدينة الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء تمتد إلى محافظة الخفجي والأجزاء المجاورة لها وذلك من الساعة ١٠ مساء يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٦/٤حتى الساعة ١٠مساءً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٦/٥.

وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياة سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

واوضح الفلكي سلمان آل رمضان، ان الحالة المطرية بدأت من تبوك وامتدت حتى المدينة المنورة وتتحرك نحو الوسطى والشمالية الشرقية بما فيها الكويت، قبل أن تصل الشرقية اليوم الأحد وغداً الإثنين رغم أن مقدماتها قد تكون من السبت ويبقى منها شيء للثلاثاء، وقد تتجدد فرصها نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم، وهي عموما أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة.

وأضاف أن الفترة الحالية تتمثل في دخول أول طوالع موسم العقارب ويتصف بهجمات البرد المباغتة على فترات متباعدة حيث تهب فيه رياح شمالية وشمالية شرقية نسرية باردة إلا أن الرياح السائدة هي الجنوبية أو الجنوبية الشرقية والتي تشتد أحيانا وتثير الغبار والأتربة، كما يعرف بأنه من مواسم الضباب في المناطق الساحلية، وهو آخر شهور البرد لذا يكون الطقس فيه متقلب الأطوار حيث يتكدر فيه الجو وتكون أشعة الشمس حارة إذ يصعب الجلوس في حرها كثيرا بينما الظل بارد، مشيرا إلى أن من تجلياته، انعقاد أوائل الثمار، وفيه تقطع جذوع النخيل، وظهور الكمأ وينضر عود التين وتبيض فيه الجوارح وسباع الطيور.

و أكد سعيد الباحص المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية بأن دوام اليوم الأحد سار بالمدارس في أجواء تربوية ومطمئنة اكتملت فيها كامل الخدمات.

وأضاف، لدينا بتعليم الشرقية جاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل المرافق التعليمية حيث هناك إدارة معنية برسم الخطط للتعامل مع هذه الحالات وهي إدارة الأمن والسلامة المدرسية التي تقوم بتطبيق وتنفيذ وسائل الحفاظ على أمن وسلامة طالبات وطلاب التعليم وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للتعليم.