شكرا لقرائتكم خبر عن الدخيل: تعييني سفيراً في الإمارات شرف.. ومسؤولية كبيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الدخيل: إن هذه الثقة الغالية شرف كبير، إلا أنها مسؤولية كبيرة، في الوقت ذاته، سائلا الله تعالى أن يوفقه للقيام بها على أكمل وجه، ولخدمة مليكه وبلاده وشعب المملكة العربية السعودية.



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