شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبدأ برنامجا تدريبياً لفنيي الأطراف الصناعية في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأحد) برنامجاً خاصاً يستهدف تدريب 6 فنيين يمنيين على تقنيات ومهارات إنتاج الأطراف الصناعية إلى جانب تدريب 6 آخرين على إدارة العمليات وقواعد البيانات والملفات الإدارية لمركز الأطراف في مأرب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال هذا البرنامج إلى إعداد كوادر فنية وإدارية وتنمية مهاراتهم، لكي يتمكنوا من تقديم خدماتهم الإنسانية بجودة عالية للحالات التي فقدت أطرافها.