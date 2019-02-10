شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستعرض التعاون بين «الخدمة المدنية» وإمارة مكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة الدكتور رأفت بدر.
واستمع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الفرع، وسبل تعزيز التعاون بين فرع الوزارة وإمارة المنطقة، مطلعاً على التطوير التقني المعني بتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
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