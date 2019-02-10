أمير الرياض يؤدي الصلاة على جواهر بنت فهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر عقب صلاة العصر اليوم، الصلاة على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وأمَّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. وأدى الصلاة مع أمير الرياض عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.



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