أمير مكة بالنيابة يستعرض الخطة العشرية لمشاريع المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

استعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان مشاريع وأعمال شركة المياه الوطنية بالمنطقة، خلال ترؤسه اجتماعا، في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وبحسب العرض الذي قدمه مدير شركة المياه الوطنية بالمنطقة المهندس محمد الغامدي، فإن الخطة العشرية المتوقعة لمشاريع المياه والصرف الصحي سيتخللها طرح العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي للوصول إلى مستهدفات الرؤية 2030 لعموم المنطقة، كما أشار الاجتماع إلى خطط تحسين إدارة المنظومة التشغيلية لخدمات المياه في مدينة جدة التي تضمنت إطلاق وتنفيذ برنامج تخفيض عدد الصهاريج وتحسين ضخ المياه بالشبكات.

كما استعرض الأمير بدر بن سلطان، مشاريع المياه والصرف الصحي بمدينة مكة المكرمة، بينما استعرض أبرز ما تحقق خلال موسم الحج الماضي وسبل تدعيمه خلال الحج المقبل فيما يتعلق بمعدلات الضخ الكافي للمنطقة المركزية بمكة والمشاعر المقدسة، وكذلك فيما يتعلق برفع الطاقات الاستيعابية لمحطات المعالجة وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف بمكة والمشاعر.

وتطرق الاجتماع لمشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة الطائف، فيما ستطرح مشاريع أخرى خلال هذا العام والأعوام القادمة حسب المخطط العام للمنطقة للوصول للتغطية الشاملة تماشيا مع مستهدفات 2030.

وأشار العرض إلى أن عدد مشاريع محافظات منطقة مكة المكرمة الأخرى لخدمات المياه والصرف الصحي التي يجري تنفيذها حاليا تبلغ 29 مشروعا سيستفيد منها 140 ألف نسمة فور اكتمالها.

وتخلل الاجتماع في نهايته استعراض أبرز التحديات المستقبلية والاستراتيجية وسبل تذليلها، للارتقاء بخدمات المياه والصرف بمنطقة مكة المكرمة.

إلى ذلك استقبل أمير المنطقة بالنيابة، بمقر الإمارة في جدة، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة الدكتور رأفت بدر.

واستمع خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الفرع، وسبل تعزيز التعاون بين فرع الوزارة وإمارة المنطقة، مطلعا على التطوير التقني المعني بتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الأداء الوظيفي.

من خطط تحسين إدارة المنظومة التشغيلية لمياه جدة:

- 67 حيا استفادت من تخفيض عدد الصهاريج وتحسين ضخ المياه

- 14 حيا أضيفت لنطاق الضخ الكافي والمستمر وحسنت معدلاتها

- إضافة مليون م3 لمنظومة الخزن الاستراتيجي في 2018

- 3 ملايين م3 إجمالي سعة الخزن الاستراتيجي

مشاريع المياه والصرف الصحي الجديدة

55 مشروعا يجري العمل على تنفيذها

9300 عقار يتوقع أن يستفيد منها.

مشاريع المياه والصرف الصحي بمدينة مكة:

15 مشروعا للمياه والصرف الصحي يجري تنفيذها

50 ألف نسمة و5000 عقار سيستفيد منها

تحسن معدلات الضخ المستمر لأحياء مكة بنهاية 2018 بمقدار 18% عن 2017

ربط 5 آلاف عقار بشبكات المياه بنهاية الربع الأول من عام 2019

مشاريع المياه و الصرف الصحي في محافظة الطائف: