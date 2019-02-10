، "موبايلي أعمال" شريك رسمي لمؤتمر ومعرض "إنترنت الأشياء IoT" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للسنة الثانية على التوالي ويعقد برعاية وزارة الاتصالات

تشارك "موبايلي أعمال" كشريك استراتيجي للمؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء، الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء 13 فبراير وتستمر حتى يوم الجمعة 15 فبراير الحالي بمدينة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يقام للمرة الثانية في المملكة برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين، المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي: إن رعاية "موبايلي أعمال" لهذا المؤتمر المهم كشريك إستراتيجي تأتي متماشياً مع استراتيجيتها لدعم قطاع الأعمال ومساعدته لتطبيق التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، كما سيتيح للشركة استعراض تجربتها الرائدة في تطبيق تقنية إنترنت الأشياء IoT في تجمع يحضره نخبة من المهتمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار المهندس العتيبي إلى أن "موبايلي أعمال" تعد اليوم المزود الأول لمنصة إنترنت الأشياء في المملكة، وتحرص من خلال ذلك على الحفاظ على ريادتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن "موبايلي" تأخذ على عاتقها المشاركة في وضع المملكة في مقدمة الدول في عصر إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

ويتيح المعرض فرصة لتعريف الزوار بأحدث تقنيات إنترنت الأشياء، وأحدث الحلول الرقمية، كما يهدف لإثراء الحضور الراغبين بمعرفة ماهية عمل إنترنت الأشياء وفوائد التحول الرقمي التي تهدف إليه المملكة في رؤية 2030.

يذكر أن "موبايلي" تحظى بمشاركاتٍ مميزة في عددٍ من الفعاليات؛ كونها إحدى الشركات التي تمتلك بنيةً تحتيةً تعد الأفضل في آسيا والشرق الأوسط حسب التصنيفات العالمية لمراكز بياناتها.