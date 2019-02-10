- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - يحيي الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله يوم الأربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩، أمسية شعرية في دولة الكويت، على مسرح دار الأوبرا.
وتأتي الأمسية في ختام فعاليات معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) "الفهد.. روح القيادة".
والأمير سعود بن عبدالله، شاعر أوبريت "مولد أمة" الأكثر شهرة ونجاحاً في الجنادرية، وصاحب أجمل الأغاني التي تغنى بها أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، كما أقام العديد من الأمسيات الناجحة، كان آخرها في الرياض قبل سنتين، واحتضنها مسرح جامعة الأميرة نورة.
"سعود بن عبدالله" يحيي أمسية شعرية في دار الأوبرا بالكويت.. 20 فبرايرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
يحيي الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله يوم الأربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩، أمسية شعرية في دولة الكويت، على مسرح دار الأوبرا.
وتأتي الأمسية في ختام فعاليات معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) "الفهد.. روح القيادة".
والأمير سعود بن عبدالله، شاعر أوبريت "مولد أمة" الأكثر شهرة ونجاحاً في الجنادرية، وصاحب أجمل الأغاني التي تغنى بها أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، كما أقام العديد من الأمسيات الناجحة، كان آخرها في الرياض قبل سنتين، واحتضنها مسرح جامعة الأميرة نورة.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
06:44 PM
يحيي الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله يوم الأربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩، أمسية شعرية في دولة الكويت، على مسرح دار الأوبرا.
وتأتي الأمسية في ختام فعاليات معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) "الفهد.. روح القيادة".
والأمير سعود بن عبدالله، شاعر أوبريت "مولد أمة" الأكثر شهرة ونجاحاً في الجنادرية، وصاحب أجمل الأغاني التي تغنى بها أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، كما أقام العديد من الأمسيات الناجحة، كان آخرها في الرياض قبل سنتين، واحتضنها مسرح جامعة الأميرة نورة.
، "سعود بن عبدالله" يحيي أمسية شعرية في دار الأوبرا بالكويت.. 20 فبراير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود بن عبدالله" يحيي أمسية شعرية في دار الأوبرا بالكويت.. 20 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.