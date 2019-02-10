، "سعود بن عبدالله" يحيي أمسية شعرية في دار الأوبرا بالكويت.. 20 فبراير ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحيي الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله يوم الأربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩، أمسية شعرية في دولة الكويت، على مسرح دار الأوبرا.

وتأتي الأمسية في ختام فعاليات معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) "الفهد.. روح القيادة".

والأمير سعود بن عبدالله، شاعر أوبريت "مولد أمة" الأكثر شهرة ونجاحاً في الجنادرية، وصاحب أجمل الأغاني التي تغنى بها أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، كما أقام العديد من الأمسيات الناجحة، كان آخرها في الرياض قبل سنتين، واحتضنها مسرح جامعة الأميرة نورة.