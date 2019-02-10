، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط العاصمة

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

وأدى الصلاة مع سموه عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .