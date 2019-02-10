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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموه عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-10
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموه عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
06:34 PM
بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط العاصمة
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموه عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .
، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري ،
المصدر : الخليج 365
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