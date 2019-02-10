، ماجد عبدالله: جماهير النصر "تضخم" الأحداث.. ولا تزايدوا على محبتي للنادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - حدد نقاط الظفر باللقب.. وكشف سبب رحيله عن المنتخب

اعتبر ماجد عبدالله مهاجم النصر والمنتخب السعودي السابق، أن ما تقوم به بعض جماهير النصر هو تضخيم للأحداث.

وقال ماجد رداً على مغرد طالبه بالدفاع عن النصر وما يتعرض له من ظلم: "أعرف جمهور النصر جيداً قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاهد جميع مباريات

النصر، وأعتقد أن هناك تضخيماً لبعض الأحداث، مع قناعتي في ظلم النصر في لعب مباراة خارج أرضه (مباراة النصر وأحد التي نقلت للمجمعة)، ولم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى".

وكان ماجد عبدالله قد أعلن فتح باب النقاش مع الجماهير عبر حسابه في تويتر.

وعن سر ابتعاده عن النصر ومحاولة تعطيل الفريق بتصريحاته التي يظهر بها قال: "مع احترامي الشديد لا أحد يزايد على محبتي للنصر، و٩٠ ٪ أتوقف أمامها لأنني أعرف جمهور النصر جيداً، ففي تويتر لا تستطيع التأكد من ميول المشاركين، وتويتر حالياً تحول إلى "فزعة".

وتطرق لقضية إبعاد خالد الغامدي لاعب الفريق وما صاحبها من أحداث وقال: "مع كامل الاحترام حديثي ليس عن الإدارة، حديثي كان عن تصرف شخص، والقضية ليست خالد الغامدي، بدليل أن حديثي كان عن يوسف خميس ونهاية بالغامدي وبينهم الحقباني وفيصل سيف وإبراهيم العيسى".

وأضاف: أنا لم أتبن قضية الغامدي أنا تبنيت المبدأ، ولماذا تم تجاهل ذكر يوسف خميس، وهو ركن من أركان النادي.

وعما يحتاجه النصر من أجل تحقيق لقب الدوري قال: "يحتاج الفريق تكاتف اللاعبين مع المدرب وخلق أجواء إيجابية من إدارة الكرة".

وأضاف: فنياً الفريق يمتلك كوكبة نجوم مع تألق حمدالله الذي أتمنى أن يعيد لقب الهداف للنصر، لأنه يستحقه بلا شك، وأتمنى من الثلاثي غالب ويحيى وعوض تحسين أدائهم، والسعي إلى التمرير الأمامي بدلاً عن العرضي السلبي.

وعن سبب رحيله عن منصب مدير المنتخب السعودي قال: "السبب بكل بساطة إقالة باوزا من تدريب المنتخب".