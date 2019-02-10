، رؤساء البرلمانات العربية يحثون أمريكا على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اجتماع القاهرة بمشاركة رئيس مجلس الشورى

أكد رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركين في جلسة البرلمان العربي الخاصة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أحقية جمهورية السودان في الانخراط بشكل كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية بصفتها دولة كبيرة ومحورية.

وشدد المشاركون في بيانهم التضامني الصادر في ختام جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية اليوم بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات السودان إقليميًا ودوليًا لمواجهة الظواهر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، لاسيما وأن الموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التي يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن بمحيطه الإقليمي وفي العالم.

وأعلن الموقعون على بيان "دعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب" تضامنهم مع جمهورية السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ولفت البيان الانتباه إلى تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في دولة جنوب السودان وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة بالسودان.

ونوّه البيان بجهود السودان في إقرار منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى إشادة الخارجية الأمريكية بجدية جهود السودان وتعاونها في مجال محاربة الإرهاب والتي شملت سن القوانين والتشريعات الداخلية والمصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى التعاون مع المجتمع الدولي لمجابهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وغيرها من الجهود الأخرى.