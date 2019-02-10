، بعد 6 سنوات من تعليق عضويتها.. مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السيسي" أعرب عن تطلعه لتعزيز العمل المشترك

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، رئاسة الاتحاد الأفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد، الذي تأسس عام 2002 بديلًا لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وتسلم "السيسي" رئاسة الاتحاد الأفريقي في بداية القمة الأفريقية الثانية والثلاثين لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، التي افتتحت في أديس أبابا اليوم.

وأعرب "السيسي" في كلمة بعد تسلمه الرئاسة من بول كاجامي رئيس رواندا، عن تطلعه لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، معتبرًا أنه يتولى رئاسة الاتحاد "في ظرف قارّي ودولي دقيق".

وتعقد القمة التي بدأت بجلسة مغلقة بعنوان "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًّا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

وكان الاتحاد الأفريقي قد علّق أنشطة مصر فيه بعد إعلان "السيسي" عندما كان وزيرًا للدفاع وقائدًا للجيش عزْل الرئيس السابق محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو (تموز) عام 2013.