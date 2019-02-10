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محمد بن مسعود - الدمام - قدم مدير إدارة مرور منطقة نجران، العقيد مناحي شجاع السبيعي، درع شكر وتقدير لرئيس بلدية محافظة حبونا، مانع بن هادي العوف؛ وذلك نظير الجهود المبذولة التي تقدمها بلدية محافظة حبونا في فك الاختناق المروري بالمحافظة، ووقوفه ميدانياً على أغلب النقاط السوداء ومعالجتها فنياً، وعمل روتيرات الانعطاف للخلف في المناطق المناسبة، بالإضافة إلى عمل أماكن تهدية ومطبات صناعية بمواصفات فنية تزيد من السلامة المرورية داخل شوارع المحافظة .
وعبر رئيس بلدية محافظة حبونا عن شكره للعقيد "السبيعي" على ذلك التكريم .
مدير مرور نجران يكرم رئيس بلدية حبوناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
قدم مدير إدارة مرور منطقة نجران، العقيد مناحي شجاع السبيعي، درع شكر وتقدير لرئيس بلدية محافظة حبونا، مانع بن هادي العوف؛ وذلك نظير الجهود المبذولة التي تقدمها بلدية محافظة حبونا في فك الاختناق المروري بالمحافظة، ووقوفه ميدانياً على أغلب النقاط السوداء ومعالجتها فنياً، وعمل روتيرات الانعطاف للخلف في المناطق المناسبة، بالإضافة إلى عمل أماكن تهدية ومطبات صناعية بمواصفات فنية تزيد من السلامة المرورية داخل شوارع المحافظة .
وعبر رئيس بلدية محافظة حبونا عن شكره للعقيد "السبيعي" على ذلك التكريم .
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
05:14 PM
قدم مدير إدارة مرور منطقة نجران، العقيد مناحي شجاع السبيعي، درع شكر وتقدير لرئيس بلدية محافظة حبونا، مانع بن هادي العوف؛ وذلك نظير الجهود المبذولة التي تقدمها بلدية محافظة حبونا في فك الاختناق المروري بالمحافظة، ووقوفه ميدانياً على أغلب النقاط السوداء ومعالجتها فنياً، وعمل روتيرات الانعطاف للخلف في المناطق المناسبة، بالإضافة إلى عمل أماكن تهدية ومطبات صناعية بمواصفات فنية تزيد من السلامة المرورية داخل شوارع المحافظة .
وعبر رئيس بلدية محافظة حبونا عن شكره للعقيد "السبيعي" على ذلك التكريم .
، مدير مرور نجران يكرم رئيس بلدية حبونا ،
المصدر : الخليج 365
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