إطلاق بكالوريوس «الرياضة والنشاط البدني» لطالبات جامعة الملك سعود

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط والبدني، برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني للطالبات، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية بالشراكة مع وزارة التعليم بداية من الفصل الدراسي الثاني 1440/1439، وذلك للمساهمة في إعداد الكوادر النسائية المؤهلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية ممارسة المرأة السعودية للرياضة والأنشطة البدنية.

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط والبدني الدكتور أحمد الفاضل، أن جميع البرامج التي تقدمها الكلية بجميع أقسامها سواء برنامج البكالوريوس أو برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية، تأتي متزامنةً ومتوائمةً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي يتيح العيش في بيئة حيوية جاذبة، توفر مستوى عاليًا من جودة الحياة، وتتطلب تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك؛ لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الغالية.

وأكد وكيل الكلية التعليمية الأكاديمية الدكتور محمد فقيهي، أن الكلية استعدت منذ وقت مبكر في تجهيز القاعات الدراسية والمنشآت الرياضية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من عضوات هيئة التدريس وموظفات لاستقبال الطالبات، وإجراء الاختبارات الخاصة بالقدرات البدنية، وقد تم قبول الطالبات اللاتي انطبقت عليهن شروط الالتحاق بالبرنامج.

ويهدف الدبلوم إلى إعادة تأهيل عدد من المعلمات وخريجات الجامعات السعودية في التخصصات ذات العلاقة؛ ليصبحن متمكنات من تدريس مادة التربية البدنية للبنات بجميع مراحل التعليم العام.

وفي سياق متصل أكدت الجامعة فتح فترة التحويل الداخلي بين الكليات والتخصصات الأكاديمية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440/1439هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي https://edugate.ksu.edu.sa/ حيث سيتاح تقديم الطلبات ابتداءً من يوم الأحد 26/6/1440هـ الموافق 3/3/2019م، وحتى نهاية يوم الخميس 6/8/1440هـ الموافق 11/4/2019م.

وأكدت جامعة الملك سعود، أن البوابة تتيح تقديم طلب التحويل سواءً من كلية إلى أخرى داخل الجامعة أو من تخصص إلى آخر داخل الكلية، ولن يستطيع الطالب ابتداءً التقديم على التخصص مالم يكن محققًا للمعدل المطلوب للتحويل إلى التخصص.

أوضحت جامعة الملك سعود، تقوم الكليات باستعراض ودراسة طلبات التحويل إليها واتخاذ القرار وفق شروط التحويل الخاصة بكل تخصص وعدد المقاعد المتاحة، ويمكن للطالب متابعة الطلب والتأكد من الموافقة على تحويله من خلال بوابة النظام الأكاديمي، وفي حال عدم موافقة الكلية على طلب التحويل فيستطيع الطالب تقديم طلب تحويل على تخصص آخر خلال فترة التقديم.

واختتمت البيان بأن على الراغبين في التحويل إلى كلية العمارة والتخطيط أو كلية علوم الرياضة والنشاط البدني مراجعة الكلية؛ لمعرفة أوقات الاختبارات المطلوبة للتحويل إليها.

ولمزيد من المعلومات حول إجراءات و شروط التحويل يرجى زيارة الصفحة الخاصة بالتحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة على موقع العمادة والمتوافرة على الرابط اضغط هنا .