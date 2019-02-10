السعودية اليوم / تراجع أعداد النازحين داخلياً في ليبيا



طرابلس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في آخر إحصائية لها أن إجمالي عدد النازحين داخلياً في ليبيا بلغ 170 ألفاً، ما يعني عودة أكثر من 17 ألف نازح خلال الشهور الماضية، بعد أن كان العدد

يتجاوز 187 ألفاً.

ويظل الرقم حاضراً في كل إحصائية ليذكر بالوضع الذي يعيشه هؤلاء النازحون، واعتمادهم على مساعدات جزئية من المفوضية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأعلنت المفوضية عن حاجتها إلى نحو 46 مليون و500 ألف دولار من خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا ، التي أعلن مجتمع العمل الإنساني إطلاقها في الـ5 من فبراير.

وتسعى المفوضية لتطبيق مشاريع سريعة التأثير في ليبيا وهي مشاريع صغيرة للنازحين، إذ أعلنت عن تنفيذ 46 مشروعاً منذ ديسمبر الماضي.

وفي آخر تقرير لها، أشارت المفوضية لمفارقة كبيرة، عندما أعلنت دعمها لأعمال ترميم في مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية بالعاصمة طرابلس، لزيادة طاقته الاستيعابية، والعناية المركزة.

// انتهى //

17:58ت م

0208



طرابلس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسكشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في آخر إحصائية لها أن إجمالي عدد النازحين داخلياً في ليبيا بلغ 170 ألفاً، ما يعني عودة أكثر من 17 ألف نازح خلال الشهور الماضية، بعد أن كان العدديتجاوز 187 ألفاً.ويظل الرقم حاضراً في كل إحصائية ليذكر بالوضع الذي يعيشه هؤلاء النازحون، واعتمادهم على مساعدات جزئية من المفوضية لا تسمن ولا تغني من جوع.وأعلنت المفوضية عن حاجتها إلى نحو 46 مليون و500 ألف دولار من خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا ، التي أعلن مجتمع العمل الإنساني إطلاقها في الـ5 من فبراير.وتسعى المفوضية لتطبيق مشاريع سريعة التأثير في ليبيا وهي مشاريع صغيرة للنازحين، إذ أعلنت عن تنفيذ 46 مشروعاً منذ ديسمبر الماضي.وفي آخر تقرير لها، أشارت المفوضية لمفارقة كبيرة، عندما أعلنت دعمها لأعمال ترميم في مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية بالعاصمة طرابلس، لزيادة طاقته الاستيعابية، والعناية المركزة.// انتهى //17:58ت م0208

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