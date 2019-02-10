السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري رحمها الله



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .

// انتهى //

17:57ت م

0207



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .// انتهى //17:57ت م0207

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