السعودية اليوم / تعليم نجران ينظم برنامجاً للتعريف بالإعاقة البصرية



نجران05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التربية الخاصة " بنات"،اليوم برنامجاً للتعريف بالإعاقة البصرية،وذلك بمقر مركز التدريب التربوي.

واستعرضت مقدمة البرنامج آمال بالحارث،أهمية التدخل المبكر للإعاقة البصرية،و أهم الأجهزة المستخدمة للمعاقين بصريا،إضافة إلى التعريف بالإعاقة البصرية وأسبابها ،والبرامج التعليمية المناسبة لها، والمهارات التي يجب أن يتعرف عليها معلم الإعاقة البصرية لتساعده على التدريس والتوجيه.

وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة للبنات بتعليم نجران غالية السويدي، أن برنامج الإعاقة البصرية من البرامج المعتمدة لتعليم المعاقين بصريا، وتستهدف معلمات التعليم العام والخاص ورياض الأطفال، لتعريفهم بالإعاقة البصرية وأنواعها وأسبابها والبرامج التعليمية المقدمة للمعاقين بصريا ،إضافة إلى تعريف المتدربات على خصائص المكفوفين وطرق التدريس والبيئة الصفية والمكان التربوي المناسب لهم،والاختبارات المخصصة للمعاقين بصرياً.

// انتهى //

17:09ت م

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نجران05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التربية الخاصة " بنات"،اليوم برنامجاً للتعريف بالإعاقة البصرية،وذلك بمقر مركز التدريب التربوي.واستعرضت مقدمة البرنامج آمال بالحارث،أهمية التدخل المبكر للإعاقة البصرية،و أهم الأجهزة المستخدمة للمعاقين بصريا،إضافة إلى التعريف بالإعاقة البصرية وأسبابها ،والبرامج التعليمية المناسبة لها، والمهارات التي يجب أن يتعرف عليها معلم الإعاقة البصرية لتساعده على التدريس والتوجيه.وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة للبنات بتعليم نجران غالية السويدي، أن برنامج الإعاقة البصرية من البرامج المعتمدة لتعليم المعاقين بصريا، وتستهدف معلمات التعليم العام والخاص ورياض الأطفال، لتعريفهم بالإعاقة البصرية وأنواعها وأسبابها والبرامج التعليمية المقدمة للمعاقين بصريا ،إضافة إلى تعريف المتدربات على خصائص المكفوفين وطرق التدريس والبيئة الصفية والمكان التربوي المناسب لهم،والاختبارات المخصصة للمعاقين بصرياً.// انتهى //17:09ت م0195

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