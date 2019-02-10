السعودية اليوم / إيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين بالجزائر



الجزائر 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري 93 مهرباً في عمليات متفرقة بمدن تمنراست وعين قزام وجانت والوادي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, أنه تم خلال العمليات مصادرة أربع شاحنات وأربع مركبات رباعية الدفع وإحدى وعشرين دراجة نارية وستة وثلاثين مولداً كهربائياً وثماني عشرة مطرقة ضغط واثنين وعشرين جهاز كشف عن المعادن وأغراضاً أخرى.

من جهة أخرى، أوقف حرس السواحل بمدينة بني صاف بمحافظة عين تموشنت 17 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

// انتهى //

16:46ت م

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الجزائر 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري 93 مهرباً في عمليات متفرقة بمدن تمنراست وعين قزام وجانت والوادي.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, أنه تم خلال العمليات مصادرة أربع شاحنات وأربع مركبات رباعية الدفع وإحدى وعشرين دراجة نارية وستة وثلاثين مولداً كهربائياً وثماني عشرة مطرقة ضغط واثنين وعشرين جهاز كشف عن المعادن وأغراضاً أخرى.من جهة أخرى، أوقف حرس السواحل بمدينة بني صاف بمحافظة عين تموشنت 17 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.// انتهى //16:46ت م0186

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