السعودية اليوم / اللجنة المحلية لدوري المدارس بنجران تعقد اجتماعها الأول



نجران05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

عقدت اللجنة المحلية لدوري المدارس بمنطقة نجران اليوم اجتماعها الأول لمناقشة آلية العمل في بطولة المدارس لكرة القدم ،التي ستنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم على مستوى مناطق المملكة.

ونوقش خلال الاجتماع الترتيبات المتعلقة بموعد انطلاق دوري المدارس،وحصر الحكام المعتمدين،والملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري.

وخصص دوري المدارس لطلاب الصف السادس ابتدائي وطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، وستقام المباريات بنظام المجموعات ،فيما تتولى اللجنة المنظمة بالاتحاد إصدار الجداول وكل ما يتعلق بالمنافسات،وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء فترة التسجيل للفرق المدرسية على الرابط التالي : ‏https://www.dawrimadaris.com/register

// انتهى //

16:46ت م

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نجران05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسعقدت اللجنة المحلية لدوري المدارس بمنطقة نجران اليوم اجتماعها الأول لمناقشة آلية العمل في بطولة المدارس لكرة القدم ،التي ستنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم على مستوى مناطق المملكة.ونوقش خلال الاجتماع الترتيبات المتعلقة بموعد انطلاق دوري المدارس،وحصر الحكام المعتمدين،والملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري.وخصص دوري المدارس لطلاب الصف السادس ابتدائي وطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، وستقام المباريات بنظام المجموعات ،فيما تتولى اللجنة المنظمة بالاتحاد إصدار الجداول وكل ما يتعلق بالمنافسات،وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء فترة التسجيل للفرق المدرسية على الرابط التالي : ‏https://www.dawrimadaris.com/register// انتهى //16:46ت م0185

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