السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يستعرض مشروعات وأعمال شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة

جدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، مشروعات وأعمال شركة المياه الوطنية بالمنطقة ، خلال ترؤس سموه اجتماعاً ، في مقر الإمارة بجدة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.وبحسب العرض الذي قدّمه مدير شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي ، يجري تنفيذ 55 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بمحافظة جدة يتوقع أن يستفيد منها أكثر من 9300 عقار.وتخلل العرض استعراضٌ للخطة العشرية المتوقعة لمشروعات المياه والصرف الصحي التي سيتخللها طرح العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي للوصول إلى مستهدفات الرؤية 2030 لعموم المنطقة ، كما أشار الاجتماع إلى خطط تحسين إدارة المنظومة التشغيلية لخدمات المياه في مدينة جدة التي تضمنت إطلاق وتنفيذ برنامج تخفيض عدد الصهاريج وتحسين ضخ المياه بالشبكات الذي استفاد منه 67 حياً في العام الماضي وحسّنت معدلات الضخ المستمر والكافي بالمدينة بإضافة 14 حي لنطاق الضخ الكافي والمستمر ، أما ما يخص الخزن الاستراتيجي بجدة ، فقد جرى إضافة مليون متر مكعب لمنظومة الخزن الاستراتيجي في 2018م ، ليصبح إجمالي سعة الخزن الاستراتيجي 3 ملايين متر مكعب.كما استعرض سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة مكة المكرمة, حيث يجري حالياً تنفيذ 15 مشروع للمياه والصرف الصحي سيستفيد منها ما يقارب 50 ألف نسمة وأكثر من 5000 عقار، أما في جانب العمليات التشغيلية جرى تحسن معدلات الضخ المستمر لأحياء مكة المكرمة بنهاية 2018م بمقدار 18‎% عن معدلات 2017م ، في حين سيتم ربط 5 آلاف عقار بشبكات المياه بنهاية الربع الأول من العام 2019م ، بينما جرى استعراض أبرز ما تحقق خلال موسم الحج الماضي وسبل تدعيمه خلال الحج القادم فيما يتعلق بمعدلات الضخ الكافي للمنطقة المركزية بمكة والمشاعر المقدسة, وكذلك فيما يتعلق برفع الطاقات الاستيعابية لمحطات المعالجة واعادة تأهيل شبكات المياه والصرف بمكة والمشاعر.وتطرق الاجتماع لمشروعات المياه و الصرف الصحي في محافظة الطائف ، حيث يجري تنفيذ 24 مشروعاً سيستفيد منها اكثر من 3000 عقار خلال هذا العام لخدمة ما يقارب 60 ألف نسمة ، إضافة لما جرى ربطه بشبكات المياه والصرف بالمحافظة العام المنصرم التي تقدر بـ 2800 عقار ، فيما سيتم طرح مشروعات أخرى خلال هذا العام والأعوام القادمة حسب المخطط العام للمنطقة للوصول للتغطية الشاملة تماشياً مع مستهدفات 2030م.وأشار العرض إلى أن عدد مشروعات محافظات منطقة مكة المكرمة الأخرى لخدمات المياه والصرف الصحي التي يجري تنفيذها حالياً تبلغ 29 مشروعاً سيستفيد منها 140 ألف نسمة فور اكتمالها.وتخلل الاجتماع في نهايته, استعراض أبرز التحديات المستقبلية والاستراتيجية وسبل تذليلها لارتقاء بخدمات المياه والصرف بمنطقة مكة المكرمة .// انتهى //16:45ت م0184