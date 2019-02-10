

الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال الدخيل: إن هذه الثقة الغالية شرف كبير، إلا أنها مسؤولية كبيرة، في الوقت ذاته، سائلا الله تعالى أن يوفقه للقيام بها على أكمل وجه، ولخدمة مليكه وبلاده وشعب المملكة العربية

// انتهى //

16:43ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال الدخيل: إن هذه الثقة الغالية شرف كبير، إلا أنها مسؤولية كبيرة، في الوقت ذاته، سائلا الله تعالى أن يوفقه للقيام بها على أكمل وجه، ولخدمة مليكه وبلاده وشعب المملكة العربية السعودية // انتهى //16:43ت م0178

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير الدخيل يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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