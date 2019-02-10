شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يٌعلق على أنباء سحب المغرب سفيريه من السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

اعتبر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن خبر استدعاء المغرب لسفرائه في السعودية والإمارات مجرد "إشاعة". وشن المسؤول الامني هجوما على ما وصفها بكتائب عزمي بشارة ودولة قطر، حسب تعبيره. وقال خلفان عبر حسابه على موقع "تويتر"، "يوميا أقرأ إشاعة أو أكثر تنشرها كتائب عزمي بشارة من قطر ضد الإمارات والسعودية، مرة لتحدث شيئا بيننا وبين الكويت وأخرى بيننا وبين عمان وثالثة بيننا وبين المغرب". وتابع "ما رأيت قط افتراءات في العالم مثل افتراءات كتائب عزمي بشارة"، وفق تعبيره.



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