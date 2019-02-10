- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 922 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لاجئي سوريا في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 922 سلةً غذائيةً تزن 68 طنًا و228 كيلو غرامًا للاجئين السوريين في مدينة صيدا اللبنانية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر 922 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لاجئي سوريا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.