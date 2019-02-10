شكرا لقرائتكم فيديو.. موظفة تحكي كيف تحرش بها مسؤول هندي قبل طردها من العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الخبر

كشفت موظفة سابقة في أحد فنادق الخبر تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل زميلها الهندي ثم الطرد من العمل بعدما حاولت مقاومته.

البداية كانت عبر تغريدة كتبتها أسرار عبر موقع تويتر جاء فيها : “أنا موظفة في أحد فنادق الخبر للعلم أنا اشتغلت معهم لمدة شهر فقط لدي خبرة في المجال الوظيفي هذا من قبل وأتقنته ١٠٠٪ لكن بسبب شكوتي على مسؤول هندي تحرش بي تم فصلي .. وقال لي موظف الـHR: “الآن أنت مفصولة وإذا تبي تشتكي الشرطة اشتكي وروحي مكتب العمل ما راح تستفيدي بشيء”.

وعبر شاشة روتانا خليجية وتحديدًا في برنامج سيدتي أطلت أسرار مرة أخرى عبر مكالمة هاتفية لتكشف المزيد من التفاصيل حول تعرضها للتحرش.

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