ساما تطلب مرئيات العموم حول قواعد فتح الحسابات البنكية وتشغيلها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن مشروع أولي (مسودة) التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من سعيها الدائم لتعزيز الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، إلى جانب تطوير القطاع المالي وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين – تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من الأحد 5 / 6 / 1440هـ الموافق 10 / 2 / 2019م ولمدة ستين يوماً.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تهدف من خلال هذا التحديث إلى تسهيل متطلبات وإجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك، أخذاً في الاعتبار بالأنظمة ذات العلاقة وآخر تطورات الأعراف الدولية في التعاملات البنكية، وبما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجيتها للشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال “مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة” عبر البريد الإلكتروني (BankingPolicy@SAMA.GOV.SA)، علماً بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط التالي (هنا)