قياس نتائج كفايات المعلمين والمعلمات في المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية وتحديداً وزارة التعليم عن بدأ إجراءات إختبارات المركز الوطني للقياس، وذلك ابتداء من الخامس والعشرون من شهر ديسمبر الجارى للمعلمين أما بالنسبة للمعلمات فأتيح منذ أكتوبر الماضي، ويكون الإستعلام عن إختبارات كفايات المعلمين عبر رابط استعلام قياس بالسجل المدني.

ونتابع معكم في موقعنا نجوم مصرية التفاصيل الكاملة حول الحصول على معاد الاختبارات للمركز القياس والتقويم في التعليم العالى داخل المملكة العربية السعودية، وبنتظر الكثير من الأشخاص والمواطنين السعوديين الذى قد تقدموا للاختباراتهم أن يتم إعلان النتائح الخاصة بهم والدرجات التي قد حصلوا عليها.

قياس نتائج كفايات المعلمين

جدير بالذكر والمركز الوطني للقياس والتقويم كان قد ألغى رسمياً الصفحة الرسمية التي كانت تبحث عن النتيجة بدون رقم الهوية، على أن تتم الإستعلام عن النتائج بالحفاظ على خصوصية المعلم أو المعلمة، ويكون ذلك عبر الاتصال المباشر بالرقم الذى سوف نوضحه للجميع أسفل المقالة.

تم تحديد يوم الخميس الموافق 3 يناير 2018 ميلادية، الموافق 27 ربيع الثاني 1440 هجرياً، للإعلان عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات، كما يترقب الكثير موعد قياس نتائج كفايات المعلمين نتائج قياس استعلم برقم المشترك، لذلك ننقل لكم رابط استعلام قياس بالسجل المدني.

ويكون الجميع من المعلمين في المملكة العربية السعودية في إقبال شديد عن إجراء الاختبارات والتقديم إليها على أن تعلن النتائج فيما بعد، ونتمنا التوفيق للجميع، ويمكن التواصل عبر رقم الهاتف الموحد 920033555.