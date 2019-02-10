اسماء المعلمات المعينات 1439 – رابط أسماء المعلمين والعلمات وزارة التعليم

◊ أعلنت وزارة التربية في المملكة العربية السعودية عن بداية إعلان اسماء المعلمات المعينات 1439 داخل السعودية حيث أنه سوف يتم نشر الأسماء عن طريق النتائج التفضيلية الأخيرة، والوظائف التعليمية وكذلك نفاط جدارة، ويكون ذلك بعد أن تنتهى الوزارة من أعمال المطابقة، وصدر ذلك حسب ما أعلن قسم الموارد البشرية بوزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية.

اسماء المعلمات المعينات 1439

اسماء المعلمات المعينات 1439

◊ وقد أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مبارك العصيمي أن كشف أسماء المرشحين من المعلمين والمعلمات سوف يتم إعلانه في الأيام القليلة القادمة، وبعد أن ينتهى الجميع من ذلك سوف يتم تعينهم عبر موقع جدارة الخدمة المدنية شهر شهر ربيع الثاني لعام 1439، وسوف ترفع بيانات المعلمين كاملة علة الموقع الإلكتروني.

اسماء المعلمات المعينات 1439

رابط المعلمين

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم انه يوجد مجموعة من اسماء المرشحات للتعين من المعلمات الجدد، يجرى حاليا استكمال باقي بياناتهن والانتهاء من المقابلة الشخصية، بخلاف استيفاء الملاحظات التي يتم العمل على الانتهاء من اجراءات تعيننهن. مباشرة الالتحاق بالوظيفة سيكون بداية من الأحد المقبل بعد استكمال اجراءات المفاضلة وكذلك التعرف على التوزيع للأسماء على المدارس، باقي اسماء المعلمات سنرفقها لكم قريباً ضمن التحديثات المقبلة.

والجدير بالذكر وأن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن نشر رابط المقابلة الشخصية للأسماء التي قد تم إعلانها من المعلمين والمعلمات بالسعودية، على أن نتابع معكم في موقعنا نجوم مصرية كل ما هو جديد تابعونا وسوف نقوم بنشر جميع التفاصيل فور إعلانها.