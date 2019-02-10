شروط تقديم طلب زيارة عائلية للمواطنين بالسعودية والاستعلام عن الرسوم المطلوبة بالمملكة السعودية

معظم المغتربين بالمملكة العربية السعودية والمقيمون هناك يقومون بالسعي لتقديم طلب زيارة عائلية وذلك يتاح للاقارب من الدرجة الاولي كالاب او الام او الابناء او الزوجة .

وهناك ايضا من يقومون بطلب زيارة شخصية وهي خدمة متاحة للاشخاص الذين ليس لهم صفه عائلية او تجارية بطلب تاشيرة او ايضا طلب تمديد تاشيرة العودة تمديد عودة لمكفوله الذي انتهت صلاحية تأشيرة عودته او طلب تأشيرة للحج خدمة تاشيرة حج يشترط الموافقه عليها من الجهات المختصة اولا وايضا تفويض لتشيرة عمل متاحة لاستقدام اشخاص من الخارج للعمل

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الاستعلام عن زيارة عائلية

شروط تقديم طلب زيارة عائلية للمواطنين بالسعودية

الاستعلام عن زيارة عائلية

منصة خدمات التاشيرات الاليكترونية

طلب مقدم الي وزارة الخارجية

يتوجب علي من يريد تقديم طلب زيارة عائلية بعض الشروط الواجب توافرها واهمها

قيام المواطن بدفع كافة الرسوم المختصة بطلب الزيارة العائلية للمواطن تقديم طلب زيارة عائلية للمواطنين من خلال منصة خدمات التاشيرات الاليكترونية يجب ملء النموذج الاليكتروني الخاص بالطلب لزيارة العائلية الحصول علي ختم النموذج الاليكتروني من الغرفة التجارية او جهة العمل التاكد من ان جميع البيانات المدونه صحيحة والموافقة علي جميع الشروط المدونة والبيانات طلب الاستقدام العائلي يصلح لزوجة واحدة فقط ولا يجوز استقدام اكثر من زوجة الا تقل مدة اقامة الزوجة عن 90 يوم لا يصلح طلب استقدام الابن الذي تجاوز عمرة عام ان يكون صاحب الطلب لدية اقامة عمل وليس مرافق

خطوات التقديم لطلب الزيارة العائلية

ان يوافق اولا علي التعهد المقدم والذي ينص علي

أتعهد بتدوين جميع بياناتي بالشكل الصحيح من واقع رخصة الإقامة وتدوين بيانات المطلوب للزيارة من واقع جواز سفره وأتعهد بتوفير السكن العائلي المناسب والتأمين الطبي ومغادرة الشخص المطلوب للزيارة قبل إنتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول وان يكون طيلة مدة إقامته في المملكة خاضعاً للأنظمة والقوانين المرعية وأن الغرض من الطلب هو للزيارة للعائلية فقط وليس لأداء الحج أو العمرة وأتحمل كامل المسئولية إذا ثبت خلاف ذلك. كما أفوض وزارة الخارجية السعودية بالاطلاع على سجل بياناتي في المملكة.

الرسوم المطلوبة للزيارة العائلية

تختلف الرسوم المطلوبة للزيارة العائلية باختلاف مدة الزيارة فا كانت

الزيارة مرة واحدة فيتطلب رسوم دخول 2000 ريال ورسوم الطلب 2000 ريال سعودي

وان كانت الزيارة العائلية لمدة 6اشهر فان الرسوم تصل الي 3000 ريال سعودي

الزيارة لعائلية لمدة عام قد تصل الي 5000 ريال سعودي

رسوم طلب زيارة عائلية لمدة عامين تصل الي 8000 ريال سعودي

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