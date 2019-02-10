افتتاح المرحلة الأولى من طريق عسفان بجدة بعد إعادة تأهيله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى من طريق عسفان بمدينة جدة أمام الحركة المرورية بعد إعادة تأهيله، لخدمة سكان المحافظة وزوارها، حيث يعد من الطرق الحيوية وشريانا حيويا يربط مدينة جدة بالمدينة الصناعية الشمالية وهيئة مدن وجامعة جدة، إضافة إلى عدد من الأحياء والمخططات السكنية على جانبي الطريق (حي طيبة، مخطط مشارف).

وحرص فرع وزارة النقل وبدعم من إمارة المنطقة على إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، وسيتم ذلك على مراحل تلي المرحلة الأولى المتضمنة تحسين ورفع مستوى طريق عسفان بطول 4 كلم، والتي نفذت من خلال أعمال مشروع المجموعة السابعة بتكلفة 16 مليون ريال.

وبلغ عدد العاملين في تنفيذ مشروع المجموعة السابعة بالمنطقة التي يدخل من ضمنها إعادة تأهيل المرحلة الأولى للطريق، 250 من مهندسين وفنيي ومشغلي معدات وسائقين وعمالا عاديين وجرى توفير كسارة وخلاطة اسفلت ووحدة خلط خرسانة خاصة بالمشروع حيث بلغ إجمالي المعدات الهندسية والشاحنات والسيارات 170 معدة.

الطريق بعد التوسعة:

3 حارات مع كتف داخلي وخارجي لكل اتجاه

جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار يفصلها حواجز خرسانية من الجانبين

طريق خدمة بطول 600 متر

مراحل أخرى:

باقي مراحل الطريق ستطرح للتنفيذ تباعا