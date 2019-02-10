السعودية | طاجيكستان: المملكة تمد يد الخير لمختلف دول العالم وتقدم العون لجميع المحتاجين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:58 مساءً, 10 فبراير 2019 م

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أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدينية بجمهورية طاجيكستان الدكتور عبدالغفار عالم زاده أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، تمد يد الخير لمختلف دول العالم، ولا ترجوا من ذلك إلى الأجر من الله ــ عز وجل ــ وتقدم العون والمساعدة لجميع المحتاجين كما تخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتقدم له الدعم المادي والمعنوي، ومن ذلك زيارة هذا الوفد السعودي الكبير إلى طاجيكستان.

جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب وداعه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور محمد بن عبدالله الصامل في مطار دوشنبيه الدولي، بعد زيارة رسمية

استمرت عدة أيام ترأس فيها وفد المملكة العربية السعودية في أعمال اللجنة التنسيقية بين وزارة الشؤون الإسلامية، ولجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان في مجال التعاون الثنائي بين البلدين في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح عالم زاده أن هذه الزيارة كانت إيجابية جداً، وبحث فيها الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر الوسطية والاعتدال

ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، وتبادل الآراء والأفكار والخبرات في كل ما يخدم العمل الإسلامي، وفق أحدث الأساليب الممكنة في مجال تقنية المعلومات.

وأشاد عالم زاده بالجهود الكبيرة التي يقدمها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك المشاريع التي تقدمها الوزارة في مختلف دول العالم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، وإقامة مشاريع تفطير الصائمين، ومشاريع المتعلقة بالحج الميسر، والحج المجاني عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام واللغات وترجمة معانيه إلى لغات عالمية.

ونوه زاده بالعلاقات الثنائية المتميزة التي لها بعد تاريخي قائمة على الأخوة الإسلامية والتي تؤكد حرص قيادة البلدين الشقيقين، وحرصهما على توطيد السبل لخدمة البلدين في بناء جسور التواصل في مختلف المجالات، متمنياً تكرار مثل هذه الزيارات التي كان لها أثر إجابي وحققت صدى على مختلف المجالات.

ووجه زاده شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حرصه ومتابعته لأعمال اللجنة التنسيقية وما قدمته الوزارة من تسهيلات لنجاح هذه الأعمال، موجهاً الدعوة لمعاليه لزيارة جمهورية طاجكستان في المستقبل القريب.