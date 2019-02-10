شكرا لقرائتكم التدريب التقني تحصد المركز الأول في مبادرة السعودية تبرمج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المركز الأول في مبادرة السعودية تبرمج، وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة مسك الخيرية بهدف المساهمة في تقدم المملكة عالمياً في المجالات الرقمية والابتكارية، وتقدم دروس قصيرة وممتعة لتعليم أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي لجميع فئات المجتمع.

وتسلم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس في الرياض، تكريم المؤسسة من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك الأستاذ بدر العساكر، وذلك نظير ما حققته المؤسسة من إنجاز على مستوى الجهات الحكومية المشاركة، حيث تصدرت قائمة المشاركين كأكبر نسبة مشاركة في المبادرة.

وحقق المتدرب في الكلية التقنية بتنومة عبدالعزيز البارقي، وهو أحد أعضاء فريق سوارة الأمل، المركز الأول في مسابقة الفكرة Ideathon، وتقوم فكرة مبادرتهم على سوارة يرتديها مريض السكر لتنبيهه عن المخاطر المحتملة له كالمعادن والحرارة والبرودة.

وقدم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، شكره وتقديره لفريق العمل من المؤسسة، والمشارك في المبادرة على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً في الوقت ذاته على أن المؤسسة تزخر بالقدرات والكوادر الوطنية المؤهلة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تعتمد على العنصر البشري في العديد من برامجها.

يذكر أن أعداد المسجلين في مبادرة مسك بمرحلتها الثانية بلغ أكثر من 1026000 مسجلاً من مختلف الفئات العمرية.

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