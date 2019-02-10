طباعة فاتورة الكهرباء السعودية 1440| رابط استعراض الفاتورة برقم الحساب للمشترك

ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية طباعة فاتورة الكهرباء السعودية 2018 بعد إجراء استعراض الفاتورة من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي، ونظراً للاستفسارات المتتالية من المشتركين لدى الشركة فيما يتعلق بموعد إصدار فاتورة كهرباء الشهر الجاري، فقد أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن أن عمليات إصدار الفواتير الإلكترونية تبدأ في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي، وتستمر عمليات الإصدار تباعاً على عدة أيام متتالية لمن تبقى من المشتركين.

فبعد الاستعلام عن الفاتورة بشكل إلكتروني، تتم عملية طباعة فاتورة الكهرباء السعودية من خلال الموقع بعد الالتزام الخطوات التي سيتم ذكرها من خلال المقال، وقد أطلقت الشركة برنامج تيسير لتقسيط الفاتورة وتسديدها على دفعات بدلاً من سداد قيمة الفاتورة على دفعة واحدة، وذلك في حال كانت فاتورة الكهرباء الخاصة بك ما بين 300 إلى 3000 ريال سعودي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام فاتورة الكهرباء الرسمي برقم الحساب القديم، وكيفية طباعة الفاتورة الإلكترونية.

بالصور.. خطوات طباعة فاتورة الكهرباء السعودية

تتيح شركة الكهرباء السعودية إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو استعراض فاتورة الكهرباء السعودية بشكل إلكتروني، وذلك بعد أن تم إلغاء العمل بالفواتير الورقية، لتحل محلها فاتورة الكهرباء الإلكترونية للتسهيل على مشتركي الشركة في الحصول على فواتير الخدمات الخاصة بهم ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وبعد استعراض فاتورة الكهرباء يأتي الدور على طباعة الفاتورة، وفي ظل الاستفسارات المتزايدة عن كيفية وطريقة طباعة الفاتورة الإلكترونية، فقد قمنا عبر موقع نجوم مصرية بتوفير خطوات طباعة فاتورة الكهرباء السعودية من خلال النقاط التالية:

اتباع الرابط الرسمي لدخول موقع شركة الكهرباء السعودية التالي ( se.com.sa ). الدخول على خدمات المشتركين ثم خدمة الفاتورة الإلكترونية. الضغط على اختيار “استعراض فاتورة الكهرباء”. إدخال رقم الحساب الخاص بك، ثم كتابة النص المرئي، ثم الضغط على “عرض”. سيتم الدخول على صفحة الفواتير الخاصة بالمشترك. قم باختيار الفاتورة المراد طباعتها. وفي أعلى الصفحة على اليسار، ستجد أيقونة “عرض الفاتورة”، قم بالضغط عليها. بعد الضغط على “عرض الفاتورة”، سيتم تنزيل الفاتورة بصيغة pdf على الجهاز، وبذلك يُمكنك طباعة فاتورة الكهرباء السعودية 1440.

خطوات طباعة الفاتورة، فاتورة الكهرباء السعودية

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استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

استعراض فاتورة الكهرباء

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب القديم من خلال موقع الشركة الرسمي باتباع الرابط المباشر المُرفق بالمقال، ولمعرفة رقم الحساب، قُم بالرجوع إلى فاتورة كهرباء خاصة، سوف تجد رقم الحساب الخاص بالمشترك مدوناً في الفاتورة الكهربائية القديمة، وفي حال عدم القدرة على وجود فاتورة ورقية قديمة، بإمكانك الحصول على رقم الحساب الخاص بك من خلال رقم العداد التسلسلي أو رقم الاشتراك الموجود على العداد الخارجي، ثم التواصل مع رقم شركة الكهرباء مركز خدمة العملاء (920001100)، ويمكنكم طباعة فاتورة الكهرباء السعودية من خلال اتباع الخطوات المُرفقة عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بعد تنزيل الفاتورة بصيغة pdf على الجهاز الخاص بالمشترك ومن ثم الطباعة بشكل مباشر.

تحديث 22 أكتوبر 2018: تتيح الشركة السعودية للكهرباء إمكانية حساب قيمة الاستهلاك الفعلي من خلال حاسبة الاستهلاك التقديرية لفاتورة الكهرباء، حيث يمكنكم من خلال موقع شركة الكهرباء استخدام حاسبة الاستهلاك، ويتم ذلك عن طريق الضغط على أيقونة “حاسبة الاستهلاك التقديرية” ليتم الدخول على الصفحة المرغوب بها، ثم اختيار نوع التعريفة من القائمة المنسدلة والتي تحتوي على (تجاري، تعليمي، جمعيات خيرية، سكني، حكومي، زراعي، صحي، صناعي)، ثم اختيار سعة القاطع، كمية الاستهلاك التقديرية، ومن ثم إدخال عدد الأيام، وفي الأخير قم بالضغط على أيقونة “احسب”، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على طريقة طباعة فاتورة الكهرباء السعودية عبر موقع نجوم مصرية.

استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

تحديث 31 أكتوبر 2018: أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية عن الحالات التي يتم فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشترك بالخدمة، حيث يُمنع فصل خدمة التيار الكهربائي عن المشترك لعدم السداد إلا في حالتين فقط وهما:

إذا بلغت قيمة فاتورة الكهرباء 1000 ريال ولم يتم سداد قيمة الفاتورة. في حال لم يتم سداد الفاتورة لمدة 3 أشهر متتالية، ويتم الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي المرفق ومن ثم طباعة فاتورة الكهرباء السعودية بعد استعراض الفاتورة.

خدمة حسابي الجديدة من السعودية للكهرباء

استعلام فاتورة الكهرباء

تم تدشين خدمة جديدة ضمن خدمات فاتورة الكهرباء السعودية من قبل الشركة السعودية للكهرباء، حيث تتيح الخدمة الجديدة إمكانية تسجيل فاتورة الكهرباء باسم المستفيد سواء كان المشترك هو المستأجر أو المالك بطريقة مباشرة، كما تتيح للمشترك إمكانية نقل الحساب الخاص به معه لأي مكان بالمملكة، وقد تم البدء في إصدار فاتورة الكهرباء الجديدة اعتباراً من يوم العاشر من الشهر الميلادي الجاري، ويتم الاستصدار على مدار عدة أيام متتالية، كما يتم استعراض فاتورة الكهرباء برقم الحساب باتباع الرابط الرسمي المرفق، ومن ثم يمكن طباعة فاتورة الكهرباء السعودية بطريقة ميسرة.

وقد أعلنت الشركة عن أن خطوات التحويل من التعامل مع العداد للتعامل مع المستفيد مباشرة، حيث تمثلت خطوات التحويل في التالي:

التسجيل للأفراد أو الشركات. جمع البيانات: تعريف الحسابات. التحقيق والتصحيح: تدقيق البيانات الأساسية للمستفيد. التحويل: حساب جديد، تغيير المستفيد، ويتم دخول الحساب الشخصي للمستفيد من أجل استعراض فاتورة الكهرباء الجديدة، ثم طباعة فاتورة الكهرباء السعودية مباشرةً وفقاً للخطوات المرفقة بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تحويل الفاتورة

فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة الكهرباء

تحديث 10 فبراير 2019: يتم إصدار فاتورة الكهرباء الجديدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، وقد جاء هذا الموعد وفق ما صرحت به الشركة السعودية للكهرباء، حيث يتم إطلاق فواتير الكهرباء لكافة المشتركين في خدمة الكهرباء اعتباراً من تاريخ 10 من الشهر الميلادي الجاري “فبراير”، وتستمر عملية إصدار فواتير الكهرباء السعودية للمشتركين على مدار عدة أيام متتالية حتى يتم الانتهاء من كافة الفواتير لجميع المشتركين، ويتم استعلام فاتورة الكهرباء من خلال دخول موقع شركة الكهرباء السعودية ثم طباعة فاتورة الكهرباء السعودية وفق الخطوات المرفقة.