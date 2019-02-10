، زوج ملكة بريطانيا يتخلى عن رخصة قيادة السيارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إثر تسببه بحادث تصادم

أعلن قصر بكنجهام، مساء السبت، أن الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، تخلى طوعاً عن رخصة قيادة السيارة، بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي.

وحسب وكالة "فرانس برس"، تَسَبّب الحادث في إصابة امرأتين (السائقة ومرافقتها).. وجاء في بيان القصر أنه "بعد تفكير عميق، قرر دوق أدنبرة، التخلي طوعاً عن رخصة القيادة الخاصة به".

وقالت "فرانس برس": من المعروف عن الأمير فيليب حبه الجم للقيادة، وعلى الرغم من بلوغه 97 عاماً؛ إلا أنه يفضل دائماً قيادة سيارته بنفسه؛ ولكن في الـ17 من يناير للعام الجاري، نجا الأمير من حادث تصادم بعدما انقلبت سيارته من نوع لاندروفر على جانبها؛ بسبب اصطدامها بسيارة أخرى قرب ضيعة ساندرينجهام في شرق إنجلترا.

وفي السيارة الأخرى، أصيبت السائقة (28 عاماً) بجروح في الركبة، كما أصيبت مرافقتها (45 عاماً) بكسر في الرسغ. وكان معهما رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر. وقع الحادث عندما كان الأمير فيليب يخرج من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي.

واعتزل الأمير الحياة العامة في عام 2017؛ برغم أنه يظهر بين الحين والآخر في مناسبات رسمية مع المملكة إليزابيث (92 عاماً).

ولا توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا؛ لكن يتعين على السائقين فوق 70 عاماً تجديد تراخيص القيادة كل ثلاثة أعوام.