، "حقوق الإنسان" ترحّب بإصدار ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بإصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل، وقال الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها: إن هذا الميثاق يأتي ضمن توجه عام لتعزيز المنظومة التشريعية لبيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام، والتي أسّس لها صدور نظام مكافحة التحرش.
كما ذكر الدكتور الخثلان أن هذه المنظومة التشريعية، تأتي استجابة للتوسع في توظيف المرأة وما يستوجبه ذلك من وضع ترتيبات لضمان بيئة آمنة للعمل خالية من التحرش والاستغلال.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من النظام، تنص على أن تتخذ الجهات الحكومية والأهلية التدابير اللازمة لمنع التحرش؛ ولذلك فإن صياغة سياسة على شكل ميثاق أو مدونة لمنع التحرش يُعد الخطوة الأولى ضمن هذه التدابير. ودعا نائب رئيس الجمعية وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية، إلى التعميم على المؤسسات والشركات الخاضعة لنظام العمل، وضعَ مواثيق مماثلة، كما طالَبَ كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الأهلية بالإسراع في سَنّ مواثيق مكافحة التحرش، وتعميمها على منسوبيها؛ بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة.
"حقوق الإنسان" ترحّب بإصدار ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العملعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-10
رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بإصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل، وقال الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها: إن هذا الميثاق يأتي ضمن توجه عام لتعزيز المنظومة التشريعية لبيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام، والتي أسّس لها صدور نظام مكافحة التحرش.
كما ذكر الدكتور الخثلان أن هذه المنظومة التشريعية، تأتي استجابة للتوسع في توظيف المرأة وما يستوجبه ذلك من وضع ترتيبات لضمان بيئة آمنة للعمل خالية من التحرش والاستغلال.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من النظام، تنص على أن تتخذ الجهات الحكومية والأهلية التدابير اللازمة لمنع التحرش؛ ولذلك فإن صياغة سياسة على شكل ميثاق أو مدونة لمنع التحرش يُعد الخطوة الأولى ضمن هذه التدابير. ودعا نائب رئيس الجمعية وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية، إلى التعميم على المؤسسات والشركات الخاضعة لنظام العمل، وضعَ مواثيق مماثلة، كما طالَبَ كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الأهلية بالإسراع في سَنّ مواثيق مكافحة التحرش، وتعميمها على منسوبيها؛ بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
11:45 AM
رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بإصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل، وقال الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها: إن هذا الميثاق يأتي ضمن توجه عام لتعزيز المنظومة التشريعية لبيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام، والتي أسّس لها صدور نظام مكافحة التحرش.
كما ذكر الدكتور الخثلان أن هذه المنظومة التشريعية، تأتي استجابة للتوسع في توظيف المرأة وما يستوجبه ذلك من وضع ترتيبات لضمان بيئة آمنة للعمل خالية من التحرش والاستغلال.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من النظام، تنص على أن تتخذ الجهات الحكومية والأهلية التدابير اللازمة لمنع التحرش؛ ولذلك فإن صياغة سياسة على شكل ميثاق أو مدونة لمنع التحرش يُعد الخطوة الأولى ضمن هذه التدابير. ودعا نائب رئيس الجمعية وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية، إلى التعميم على المؤسسات والشركات الخاضعة لنظام العمل، وضعَ مواثيق مماثلة، كما طالَبَ كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الأهلية بالإسراع في سَنّ مواثيق مكافحة التحرش، وتعميمها على منسوبيها؛ بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة.
، "حقوق الإنسان" ترحّب بإصدار ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل ،
المصدر : الخليج 365
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