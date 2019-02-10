السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 05 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تحميل منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير فارس بارود، داخل سجونها، كنتيجة لما يتعرض له الأسرى من إجراءات تعسفية، ومعاملة غير إنسانية، وحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث،تم تشييع جثماني الشهيدين اشتيوي وشلبي في غزة، ومهاجمة مستوطنين مركبات المواطنين في الضفة بالحجارة.

وتحدثت عن وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أديس أبابا وإلقائه كلمة هامة اليوم أمام قمة الاتحاد الأفريقي.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات المجلس الثوري لحركة فتح على التمسك بقيادة المشروع الوطني الفلسطيني والقدس عاصمة أبدية واسترداد الوحدة الهدف الدائم.

وأوردت صحف فلسطين أقوال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) "إن القيادة الفلسطينية مطمئنة من مواقف المملكة العربية

وأكدت صحف الأحد على تحذيرات الحكومة الفلسطينية من أن أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير الفلسطينية لا يعول عليها ولا قيمة لها، مضيفا أن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم في ألاعيب تمرير صفقة القرن وما يشبه ذلك.

// انتهى //

12:19ت م

0057



رام الله 05 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تحميل منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير فارس بارود، داخل سجونها، كنتيجة لما يتعرض له الأسرى من إجراءات تعسفية، ومعاملة غير إنسانية، وحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث،تم تشييع جثماني الشهيدين اشتيوي وشلبي في غزة، ومهاجمة مستوطنين مركبات المواطنين في الضفة بالحجارة.وتحدثت عن وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أديس أبابا وإلقائه كلمة هامة اليوم أمام قمة الاتحاد الأفريقي.وأولت اهتمامًا بتأكيدات المجلس الثوري لحركة فتح على التمسك بقيادة المشروع الوطني الفلسطيني والقدس عاصمة أبدية واسترداد الوحدة الهدف الدائم.وأوردت صحف فلسطين أقوال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) "إن القيادة الفلسطينية مطمئنة من مواقف المملكة العربية السعودية ، ومصر، والأردن تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن العرب مجمعون على حل القضية طبقاً لمبادرة السلام العربية.وأكدت صحف الأحد على تحذيرات الحكومة الفلسطينية من أن أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير الفلسطينية لا يعول عليها ولا قيمة لها، مضيفا أن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم في ألاعيب تمرير صفقة القرن وما يشبه ذلك.// انتهى //12:19ت م0057

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.