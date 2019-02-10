السعودية اليوم / 2002 موظف حكومي وموظفة يلتحقون بـ 80 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع

الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساستقبل معهد الإدارة العامة اليوم، (2002) موظف حكومي وموظفة، للالتحاق بـ (80) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض ألتحق(461) موظفاً حكومياً، بـ(21) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الجودة الشاملة، وإدارة الوقت، وإدارة خادم مايكروسوفت Share Point، وإدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، وأساسيات أمن المعلومات، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، وإعداد المراسلات، والإبداع الإداري، والتخطيط الحضري، والتفويض، والجداول الإلكترونية (Excel)، وتصميم المسوح الإحصائية، ومباشرة الأموال العامة، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات السكرتارية الإبداعية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة الفعاليات، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والأرشفة الإلكترونية، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد (6) برامج موجهة التحق بها (150) متدرباً. وهذه البرامج هي: إدارة المشاريع، وإدارة وتسويق المعلومات الرقمية، والعقود الإدارية، وتهيئة الموظف الجديد، وعرض ووصف البيانات في بناء التقارير، ومهارات الكتابة الإدارية.وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (637) موظفاً حكومياً، بـ(25) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة التغيير التنظيمي، وإدارة الجودة الشاملة، وإعداد التقارير، وإعداد المراسلات، والإبداع الإداري، والأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، والإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، والجداول الإلكترونية (Excel)، والعروض التقديمية (Power Point)، والقيود المحاسبية الحكومية، والمنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتطوير خدمات المستفيدين، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(4)، والمحاسبة الحكومية في الفروع، وتصميم الاستبانة، ومهارات التعامل مع المرؤوسين.كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة البرنامجين الموجهين (الدعم الفني للحاسب الآلي، وتهيئة الموظف الجديد) والتحق بهما (48) متدرباً.وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (126) موظفًا حكومياً، بـ(5) برامج تدريبية، وهي: إعداد الخطط الخمسية، والتفاوض مع الموردين، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومباشرة الأموال العامة، والتقارير المالية الحكومية.وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت (183) موظفة حكومية بـ (7) برامج تدريبية، وهي: إدارة الايرادات والنفقات العامة، والقيادة الإدارية، وتدقيق المستندات المالية الحكومية، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة الفعاليات، وإعداد التقارير الإحصائية.وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (372) موظفًا حكومياً بـ(13) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة النزاع في بيئة العمل، وإدارة الوقت، وأساسيات نظام التشغيل UNIX، والجداول الإلكترونية (Excel)، وبرمجة قاعدة البيانات MS Access، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وحماية الملكية العقارية للدولة، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات السكرتارية الإبداعية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والأرشفة الإلكترونية، والمحاسبة الحكومية في الفروع . كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة عسير البرنامج الموجه (القدرات التنفيذية للمدراء) والتحق به (25) متدرباً.// انتهى //12:15ت م0055