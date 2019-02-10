السعودية اليوم/ تعليم الرياض يوقع مذكرة تعاون مع جمعية "ساعد" لدعم مرضى التصلب العصبي



الرياض 5 جمادى الآخرة 1440 الموافق 10 فبراير 2019 واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية, وجمعية "ساعد" الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد, مذكرة تعاون في مجالات التوعية الصحية والاستشارات والتدريب.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري أن هذه الشراكة ستسهم في نشر الوعي الصحي المدرسي عن مرض التصلب المتعدد في المدارس وخاصة المرحلة الثانوية، والتعريف بماهية مرض التصلب المتعدد MS من خلال مختصين ومختصات، كما ستعمل على تدريب المرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس الثانوية على آلية التعامل مع حالات الإصابة بمرض التصلب المتعدد.

من جهته بيّن مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري أن مذكرة التعاون تقتضي تقديم الجمعية استشارات تثقيفية علمية وطبية عامة بالمرض وأعراضه وأنواعه والمساعدة في توجيه المرضى المصابين به إلى المراكز الطبية، إضافة إلى المشاركة في المناسبات الصحية المدرسية المختلفة والمعارض المصاحبة التي تنظمها إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

وأشار الهاجري إلى أن المرض مزمن، وهو عبارة عن اضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يصيب أي شخص، كما يمكن اكتشافه وتشخيصه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي ونتائج فحوصات عينات الدم وعينات السائل الدماغي الشوكي لاستبعاد العديد من الأمراض الأخرى المشابهة له.

ونفى الهاجري صحة الاعتقاد بأن المرض اضطراب ينتهي بحدوث إعاقة لمعظم المرضى، لافتًا النظر إلى أن المرض لا ينتشر بالعدوى المباشرة أو غير المباشرة ولاتزال أسبابه مجهولة، مؤكدًا ضرورة التعايش مع المرض من خلال التوازن في تناول الوجبات الغذائية وممارسة التمارين

//انتهى//

12:15ت م

0054



الرياض 5 جمادى الآخرة 1440 الموافق 10 فبراير 2019 واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية, وجمعية "ساعد" الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد, مذكرة تعاون في مجالات التوعية الصحية والاستشارات والتدريب.وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري أن هذه الشراكة ستسهم في نشر الوعي الصحي المدرسي عن مرض التصلب المتعدد في المدارس وخاصة المرحلة الثانوية، والتعريف بماهية مرض التصلب المتعدد MS من خلال مختصين ومختصات، كما ستعمل على تدريب المرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس الثانوية على آلية التعامل مع حالات الإصابة بمرض التصلب المتعدد.من جهته بيّن مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري أن مذكرة التعاون تقتضي تقديم الجمعية استشارات تثقيفية علمية وطبية عامة بالمرض وأعراضه وأنواعه والمساعدة في توجيه المرضى المصابين به إلى المراكز الطبية، إضافة إلى المشاركة في المناسبات الصحية المدرسية المختلفة والمعارض المصاحبة التي تنظمها إدارة الشؤون الصحية المدرسية.وأشار الهاجري إلى أن المرض مزمن، وهو عبارة عن اضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يصيب أي شخص، كما يمكن اكتشافه وتشخيصه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي ونتائج فحوصات عينات الدم وعينات السائل الدماغي الشوكي لاستبعاد العديد من الأمراض الأخرى المشابهة له.ونفى الهاجري صحة الاعتقاد بأن المرض اضطراب ينتهي بحدوث إعاقة لمعظم المرضى، لافتًا النظر إلى أن المرض لا ينتشر بالعدوى المباشرة أو غير المباشرة ولاتزال أسبابه مجهولة، مؤكدًا ضرورة التعايش مع المرض من خلال التوازن في تناول الوجبات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والراحة وتجنّب الضغوطات.//انتهى//12:15ت م0054

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