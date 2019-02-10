سياسي / بدء أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا



أديس أبابا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

بدأت اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

وعقد الزعماء جلسة مغلقة تم خلالها الموافقة على أجندة العمل وتنظيم العمل وبحث عدد من التقارير، ألقى خلالها الرئيس الرواندي بول كاجامي رئيس الاتحاد الأفريقي كلمة حول إصلاح مؤسسات الاتحاد؛ ثم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، يعقبها كلمة لرئيس النيجر محمد و ايسوفو عن اتفاقية التجارة الحرة.

الجدير بالذكر أن الجلسة ستناقش انتخاب الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي لعام 2020، وتقريراً للإصلاح المالي والإداري للاتحاد الذي يقدمه بول كاجامي.

// انتهى //

11:49ت م

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أديس أبابا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".وعقد الزعماء جلسة مغلقة تم خلالها الموافقة على أجندة العمل وتنظيم العمل وبحث عدد من التقارير، ألقى خلالها الرئيس الرواندي بول كاجامي رئيس الاتحاد الأفريقي كلمة حول إصلاح مؤسسات الاتحاد؛ ثم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، يعقبها كلمة لرئيس النيجر محمد و ايسوفو عن اتفاقية التجارة الحرة.الجدير بالذكر أن الجلسة ستناقش انتخاب الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي لعام 2020، وتقريراً للإصلاح المالي والإداري للاتحاد الذي يقدمه بول كاجامي.// انتهى //11:49ت م0046

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