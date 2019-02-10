السعودية | إغلاق باب التسجيل في مسابقة “مزاين الهجن الأصايل” بعد 3 أيام.. إلكترونيًّا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:38 صباحًا, 10 فبراير 2019 م

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أعلن نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، المقام في الصياهد الجنوبية للدهناء، أنه سيتم غلق باب التسجيل في مسابقة الملك عبد العزيز لـ “مزاين الهجن الأصايل” إلكترونيًّا بعد ثلاثة أيام.

وتتيح المسابقة لملاك “مزاين الهجن الأصايل” الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى هذه اللحظة إنهاء إجراءات تسجيل إبلهم، بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بهذه المسابقة؛ إضافة إلى الشروط العامة التي حددها نادي الإبل قبل فتح باب التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني .

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قد أعلن أن النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد مسابقة لمزاين الهجن الأصايل للمرة الأولى .

وتشمل الشروط التي أعلنها نادي الإبل في هذه المسابقة الجديدة فئتي الجمل والفردي؛ الأمر الذي وصفه عدد من ملاك الإبل بـ “الدفعة القوية”، التي تصب في صالح الاهتمام بنوعية مهمة من الإبل، الأمر الذي سينعكس ماليًّا على ملاكها ويسهم في احتفاظهم بها بصفتها “موروثاً شعبيًّا مهمًّا .

فيما عد خبراء في الإبل، مسابقة الملك عبد العزيز لـ “مزاين الهجن الأصايل” بأنها سابقة في عالم الإبل بالمملكة، مؤكدين أن هذه ستكون العامل الرئيس والمباشر في ارتفاع أسهم الهجن السعودية ودخولها المنافسة خارجيًّا .

وشهدت النسخة الحالية تطويراً في عدة مجالات عدها ملاك للإبل “إضافة قوية” اعتادوا عليها من اللجان المنظمة للمهرجان في كل دورة من دوراته، من أبرزها مسابقة الملك عبد العزيز للهجن الأصايل، والسماح بالاستعارة من الغير في فئة الفحل .

ورفع ملاك الإبل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على ما يقدمانه من رعاية واهتمام ودعم غير محدود للتراث الشعبي ومنها دعم مربي ومحبي الإبل بهذا المهرجان الذي رفع من قيمتها واسهمها وأصبحت محط جذب لعشاق الابل ومربيها.