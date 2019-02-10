السعودية | أمطار على القصيم والشرقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:02 صباحًا, 10 فبراير 2019 م المناطق - الرياض هطلت اليوم، أمطار على المنطقة الشرقية، شملت كلاً من الدمام ومحافظة الإحساء والخبر والقطيف والنعيرية والقرى المجاورة لها.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة وعدداً من المراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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