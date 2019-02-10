شكرا لقرائتكم خبر عن 550 فريقاً يتنافسون على دوري المدارس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وقال المنسق العام لدوري المدارس رئيس النشاط الرياضي بتعليم الشرقية محمد بن مفلح العتيبي بأن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع الواعد يكمن في استكشاف المواهب الكورية في المدارس ورعايتها لصنع جيل مميز يحقق رؤية الوطن في التميز الرياضي وعلى الأخص كرة القدم .
واعتبر العتيبي أن هذا المشروع الرياضي هو محور هام يسهم في تحقيق أهداف السياسة الرياضية والعمل على غرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو ممارسة الرياضة المدرسية وتوفير بيئة جاذبة للناشئة تشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز اهتمام المجتمع بالأنشطة الرياضية المدرسية إلى جانب إشباع حاجات ورغبات الطلاب للاستمتاع بالأوقات الحرة وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي امن وتدريب الكوارد الوطنية من القيادات التربوية المتخصصة في مجال الإعداد والتخطيط والتنظيم والتدريب والتحكيم والإسعافات الأولية.
وألمح العتيبي بأن الاتجاه الحقيقي الذي يعمل عليه النشاط الرياضي المدرسي يكمن في قدرة الرياضة المدرسية على اكتشاف المواهب وصقلها ومدى فاعلية وثمرة هذه الدورات في تحقيق هذا المطمح الكبير .
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