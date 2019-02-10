شكرا لقرائتكم في سكاكا.. غابت مكافحة التسوُّل فظهر المتسوِّلون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

أبدى أهالي مدينة سكاكا استياءهم من انتشار ظاهرة التسول في الأسواق أو المجمعات التجارية والبنوك أو عند إشارات المرور الرئيسية.

وأكد الأهالي أن هؤلاء الأطفال المتسولين، لا يدركون خطورة ما يقومون به فربما تم استغلالهم من قبل ” مافيا ” متخصصة لكسب الأموال بطرقٍ غير شرعية عن طريق الأطفال الذين سينجرون إلى عالم الجريمة وربما وصل الأمر إلى حد الاستغلال الجنسي لهؤلاء الأطفال ليفقدوا براءة طفولتهم.

وأوضح الأهالي أن أغلب أولئك المتسولين هم من غير السعوديين من بعض الدول المجاورة المضطربة أو التي تعاني الحرب، مستغلين ظروف بلدانهم لتعاطف الناس معهم.

وشدد الأهالي أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو غياب جهود مكافحة التسوُّل والتي لا تُذكر؛ وهو ما جعل هذه الظاهرة تظهر على السطح.

ويأمل أهالي سكاكا أن تتوحَّد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تسيء لبلادنا فيما لو رآها الوافدون أو الزائرون ظنوا أنهم سعوديون.

وطالب الأهالي بملاحقة أولئك المتسوِّلين ومن يعملون لحسابه ومن تستَّر عليهم وتطبيق أنظمة حماية الطفل عليهم.

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