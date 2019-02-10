شكرا لقرائتكم البحري توضح الالتباس حول رحلة ناقلة النفط التابعة لها إلى فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أن ناقلة النفط العملاقة “أبقيق” المملوكة لها، أبحرت خالية من أي حمولة من ساحل البحر الأحمر باتجاه ميناء خوسيه في فنزويلا، وذلك لتحميل شحنة لأحد عملائها الدائمين في الهند.

وأوضحت البحري أنه تم الاتفاق على هذه الشحنة بتاريخ 9 يناير 2019م قبيل فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا بتاريخ 28 يناير 2019م. ومن المتوقع أن تكتمل رحلة الناقلة “أبقيق” قبل نهاية فترة الإعفاء المسموح بها للاتفاقيات.

وتُعَد فنزويلا وجهة دائمة للناقلات النفطية التابعة لشركة البحري، إذ يتم تحميل الشحنات وإيصالها إلى موانئ في الهند والصين بشكل منتظم. وبالتالي، فإن الرحلة المتجهة إلى ميناء خوسيه ليست مستغربة ولا تحمل أي صفة استثنائية، كما تناقلته إحدى الوسائل الإعلامية.

وأكدت شركة البحري امتثالها التام لكافة الأنظمة والقوانين التي تحكم كل الأسواق التي تعمل فيها.

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