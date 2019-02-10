الان تتابع “الأرصاد” تنبه عن استمرار هطول أمطار رعدية على الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صباح اليوم، تنبيهاً متقدماً عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.

وتضمن التنبيه مدن الرياض و الدوادمي و الخرج و الغاط و المجمعة ورماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض والأجزاء المجاورة له.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم غدٍ الاثنين.