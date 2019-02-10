يوفر برنامج الدعم الحكومي “حساب المواطن” رابط حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية portal.ca.gov.sa من أجل التعرف علي ضوابط الدعم وقيمة الاستحقاق المُقدرة من جانب برنامج حساب المواطن السعودي للمواطنين المستفيدين من دعم البرنامج الحكومي ممن وردت أسماؤهم ضمن المستحقين لمبالغ دعم دورات استحقاق حساب المواطن، وقد أعلن حساب المواطن سابقاً عن آلية احتساب قيمة الاستحقاق المُستحقة لكل مستفيد وفقاً لـ شروط حساب المواطن 1440 المُحددة أو العوامل المؤثرة في حساب القيمة المقدرة للمواطن المستحق، حيث يعني مبلغ الاستحقاق بأنه هو المبلغ المستحق للأسرة أو الفرد المستقل والذي سيتم إيداعه في الحساب البنكي الرئيسي للمستفيد بعد التأكد من صحة رقم الآيبان، ونوفر لمتابعينا الكرام طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الآلية بعد استعلام أسماء المقبولين، بالإضافة إلى طريقة تقديم اعتراض على قيمة استحقاق حساب المواطن عبر نجوم مصرية.

طريقة استخدام حاسبة دعم حساب المواطن الآلية

يُقدم برنامج حساب المواطن السعودي مبالغ الدعم للمواطن السعودي وحاملي بطاقة التنقل وزوجة المواطن السعودي وزوج المواطنة السعودية وأبنائها، ويجب أن تكون الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية وألا يكون المتقدم للحصول على مبالغ دعم البرنامج سجيناً ولا بأحد مراكز الإيواء، كما يُشترط توافق البيانات المُفصح عنها مع بيانات الجهة ذات العلاقة، وهذا ما يسمى بـ شروط حساب المواطن، ويتيح البرنامج حاسبة حساب المواطن الآلية لمعرفة قيمة الاستحقاق وفقاً لحالة كل شخص، حيث تختلف قيمة الدعم المقدم من البرنامج بحسب إجمالي دخل الأسرة الشهري وعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين لرب الأسرة، وتتم مراجعة الدعم كل ثلاثة أشهر بهدف مواكبة التأثيرات المحتمل حدوثها جراء الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم استخدام حاسبة دعم حساب المواطن بعد إتمام الخطوات التالية:

الدخول إلي بوابة حساب المواطن ( ca.gov.sa ) الإلكترونية.

الإلكترونية. ستجد أيقونة الحاسبة التقديرية لحساب المواطن باللون الأخضر.

قم بالضغط علي أيقونة الحاسبة.

وينبغي قبل احتساب قيمة الاستحقاق الإجابة علي السؤالين الآتيين (هل أنت مُسجل في البرنامج، هل أنت مستقل/رب أسرة).

في حال كنت مسجلاً رب أسرة، فسيظهر لك عدد تابعيك أكثر من 18 عام، وعدد التابعين أقل من 18 عام إن وجدوا، ومجموع إجمالي دخل الأسرة.

في حال كنت مُسجلاً كفرد مستقل، فتجد خانة خاصة لإدخال إجمالي الدخل الشهري، ويجب إدخال مجموع الدخل كما أفصحت عنه عبر بوابة حساب المواطن، إلي جانب التأكد من نتائج الأهلية، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي طريقة استخدام حاسبة دعم حساب المواطن 1440.

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

حاسبة حساب المواطن التقديرية

تتيح بوابة حساب المواطن دخول الموقع الإلكتروني من أجل التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ دعم البرنامج دورات الاستحقاق المُقبلة وفق موعد نزول حساب المواطن، وسيتم إيداع حساب المواطن لمبالغ الدعم بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة الحالية لأصحاب الطلبات المكتملة قبل نهاية يوم 10 من الشهر الميلادي الماضي في التاريخ المُحدد للصرف والإيداع، وقد تم الإعلان من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي عن أنه في حال واجه المواطن أية مشاكل مع البنك الذي يتعامل معه، فيمكنه التواصل مع المؤسسة من خلال قناة الاتصال علي الرقم 8001256666 أو من خلال رفع شكوي عبر موقع SAMA الإلكتروني للمؤسسة، ويتم استخدام حاسبة دعم حساب المواطن من خلال اتباع رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

كما أعلنت المؤسسة أنه لا يجوز الحجز علي مبالغ الدعم، ووجهت البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ حساب المواطن، ويقوم برنامج حساب المواطن السعودي في كل دورة استحقاق قبل حلول موعد الصرف بعدة أيام، بالإعلان عن نتائج أهلية المستفيدين من برنامج الدعم السعودي المُوجه لمستحقي الدعم بغرض التعويض عن النتائج المباشرة والغير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية بالمملكة وتصحيح الأسعار وضريبة القيمة المُضافة، ويتم الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية “قائمة دراسة الأهلية”، ويمكنكم استخدام حاسبة دعم حساب المواطن الآن من خلال الرابط الرسمي المرفق.

تقديم الاعتراض علي حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثالثة والدفعات المقبلة ورابط دخول الموقع للتسجيل والاستعلام

بعد الإعلان عن إتاحة نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الثالثة، وقيام المستفيدين بإجراء عملية الاستعلام عن حساب المواطن، فقد أعلن البرنامج عن استقباله لطلبات الاعتراض علي حساب المواطن، وذلك للمواطنين المُسجلين في البرنامج غير المؤهلين للحصول علي دعم البرنامج، وعند قبول الاعتراض المقدم من المُعترض، فسيتم صرف حساب المواطن للقيمة المستحقة للمستفيد المعترض بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم إصدار نتائج دراسة الأهلية، حتي تاريخ يوم قبول الاعتراض بحد أقصي 5 أشهر، ومن خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية بإمكانكم التعرف علي قيمة الاستحقاق قبل تقديم الاعتراض من خلال حاسبة دعم حساب المواطن الآلية.

تحديث: كشف برنامج حساب المواطن 1440 رسمياً بأنه عند مراجعة بيانات حساب المواطن، فقد تم الكشف عن وجود بعض المواطنين المستحقين لم يقوموا بالإفصاح عن بياناتهم المتعلقة بالدخل بصورة دقيقة، وقد كان نتيجة ذلك هو حدوث تأثير علي مقدار الاستحقاق المقدم من البرنامج، وقد قام البرنامج بالتواصل معهم من أجل تحديث حساب المواطن، كما تتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية تقديم شكوي علي قيمة الاستحقاق بعد مرور خمسة أيام، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم الاستفادة من حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية بعد إيداع المستحقات اليوم.

حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر 2019

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي حساب المواطن تويتر عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر الخاصة بشهر فبراير 2019، وللتحقق والتعرف على نتيجة أهلية المُسجلين في برنامج حساب المواطن، يمكنكم دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية صفحة دراسة الأهلية، كما أعلن عن أنه سيتم انتهاء التسجيل للمواطنين الغير مُسجلين بالبرنامج ولم يحصلوا على الدعم خلال الدفعات السابقة، من أجل الاستفادة والحصول على مبالغ دعم دورة استحقاق شهر مارس 2019 مع نهاية يوم الصرف والإيداع المذكور، وتتيح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.

تحديث 10 فبراير 2019: يؤدى الإفصاح بشكل دقيق عن إجمالي الدخل إلى معرفة قيمة الاستحقاق الصحيحة من مبالغ دعم برنامج حساب المواطن السعودي، وقد أكد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن قيمة الدخل الشهري حتي يتمكن برنامج الدعم الحكومي من تحقيق أهدافه التي أُنشأ من أجلها، وقد تم البدء في صرف مبالغ دعم حساب المواطن فبراير 2019 في العاشر من الشهر الميلادي الجاري (اليوم)، كما سيتم فتح باب استقبال الاعتراضات على القيمة المستحقة من مبالغ دعم حساب المواطن بعد مرور المدة الزمنية المقررة، فمن يرغب في تقديم اعتراض حساب المواطن، يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن واستخدام حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية للتأكد من القيمة المستحقة أولاً.

ويتبقى على إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر في الحسابات البنكية للمستفيدين اعتبارا من اليوم الأحد 10 فبراير 2019م الموافق 5 جمادي الآخرة 1440هـ (يُصرف اليوم)، ويمكنكم الآن التسجيل في حساب المواطن الدفعة السادسة عشر الخاصة بشهر مارس 2019، ويستمر التسجيل حتى يوم صرف الدفعة المُقبلة (العاشر من الشهر الميلادي القادم)، ومن يرغب في حساب قيمة الاستحقاق أو قيمة الدعم المستحق، يمكنه ذلك من خلال استخدام حاسبة دعم حساب المواطن الآلية عبر بوابة البرنامج الإلكترونية، ويمكنكم التعرف على خطوات رفع المستندات في حال تسجيل حساب مواطن جديد من خلال الصورة التالية:

التسجيل في حساب المواطن